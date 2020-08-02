حالتا وفاة بكورونا في كردستان العراق

أعلنت السلطات الصحية في محافظة دهوك بكردستان العراق، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة لاثنين من المصابين بفيروس كورونا المستجد.وذكر موقع "كردستان 24" الإخباري، أن هاتين أول حالتي وفاة يتم الإبلاغ عنهما في محافظة دهوك التي سجلت حتى الآن 581 إصابة بالفيروس، منها 362 حالة تماثلت للشفاء.وبحسب دائرة صحة دهوك، فإن حالتي الوفاة تبلغان من العمر 60 و66 عامًا وقد توفيتا مساء أمس بمستشفى كولان في قضاء عقرة.وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في كردستان العراق إلى 553 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في الإقليم قبل نحو 5 أشهر، وفقا لبيانات وزارة الصحة في الإقليم.وأعلنت الوزارة في وقت سابق ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالإقليم إلى 14134 شخصا.