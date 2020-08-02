حظر تجول في ولاية أسترالية لاحتواء كورونا

أُعلنت حالة الكوارث في ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الأحد، مع تطبيق الحكومة المحلية حظر تجول ليلي في إطار أشد قيود فرضتها حتى الآن على التنقل لاحتواء فيروس كورونا.وقال رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز، إن القيود الجديدة التي ستسري لمدة 6 أسابيع حتى منتصف سبتمبر ستسمح لشخص واحد فقط من كل منزل بالخروج للتسوق مرة في اليوم، ولن يتمكن سكان ملبورن من الابتعاد أكثر من 5 كيلومترات عن منازلهم.