كوريا الجنوبية تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ثالث يوم على التوالي تكون فيه الإصابات في حدود الثلاثين.وأوضحت السلطات الصحية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد بمرض "كوفيد19"، الذي يسببه كورونا ارتفع إلى 14 ألفا و366 حالة حسب البيانات الصادرة حتى منتصف الليل.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن من بين الثلاثين إصابة الجديدة، هناك 22 حالة لقادمين من الخارج، و8 حالات عدوى محلية، واستقر عدد حالات الوفاة عند 301 حالة، ولم يتم تسجيل وفيات جديدة، وارتفع عدد حالات الشفاء من المرض إلى 13 ألفا و259 بزيادة 26 حالة.وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 806، بزيادة 4 أشخاص، وبينهم 13 في حالة صحية خطرة أو حرجة.