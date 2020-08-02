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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا تحظر السفر لمناطق في إسبانيا وفرنسا وسويسرا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:15 ص
بلجيكا
بلجيكا
وكالات
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منعت بلجيكا "السفر غير الضروري" إلى عدد من المناطق في اسبانيا وسويسرا وفرنسا بسبب وضع وباء فيروس كورونا على أراضيها.

ودعت وزارة الخارجية البلجيكية إلى الامتناع عن التوجه إلى نافارا وأراغون وبرشلونة وليريدا في منطقة كاتالونيا، وإلى منطقة بحيرة جنيف التي تضم كانتونات فو وفالي وجنيف، ومحافظة مايين الفرنسية، بسبب الوضع الوبائي فيها.

كما أدرجت على هذه اللائحة "الحمراء" للمناطق قطاعي سيفيرووتوشن ويوغوزابادن البلغاريين وعددا من المناطق في رومانيا (الوسط والجنوب الشرقي وجنوب مونتينيا وجنوب غرب أولتينيا) وكذلك مدينة ليستر في بريطانيا.

وسيفرض على المسافرين القادمين من هذه المناطق إجراء فحص والخضوع للحجر.

واعتبارا من السبت، ينبغي على كل شخص يصل إلى بلجيكا من الخارج أو يرغب في الإقامة لأكثر من 48 ساعة على أراضي البلاد، تقديم استمارة تعريف تضم بياناته والأماكن التي زارها في الأيام الـ14 الماضية.

من جهة أخرى، قالت الخارجية البلجيكية إنها "توصي" بفرض إجراء فحص وحجر على القادمين من عدد من المناطق المدرجة على لائحة "برتقالية" تشمل خصوصا بالنسبة لفرنسا منطقة باريس (باستثناء سين-إي-مارن).

ووضعت اللائحتان استنادا إلى تقييم أجرته خلية خبراء.

وفي مواجهة ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خصوصا في منطقة انتورب، فرضت بلجيكا قيودا جديدة شملت تقليص حجم الاحتكاكات المسموح بها والتجمعات وتعزيز وضع الكمامات.

وبلغ عدد الإصابات في بلجيكا منذ بداية الوباء حتى السبت 68751، وعدد الوفيات 9841.

وبلجيكا واحدة من الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بالمقارنة مع عدد السكان، بلغ 85 وفاة لكل مئة ألف نسمة.

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