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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حفتر: لم نر من الأتراك سوى الشر خلال 300 عام احتلال

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:23 ص
حفتر
حفتر
وكالات
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جدد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، مساء السبت، عزمه على التصدي للتدخل التركي في ليبيا، مؤكدًا أنه لن يسمح للغزو التركى باستعمار ليبيا مرة أخرى.

وقال حفتر، في كلمة أمام إحدى وحدات الجيش خلال تفقده للوحدات العسكرية ضمن "خطط التعبئة لمواجهة الغزو التركي"، إن "الأتراك بقوا في ليبيا 300 عامًا، لم ير منهم الليبيون سوى الشر".

وأضاف: "الليبيون سيقفون بالمرصاد لكل مستعمر"، مشددًا على أن "طرد" المستعمرين "هو الهدف الأساسي"، وتابع: "لا نقبل أن نُستعمر مرة ثانية.. ويكفي ما حصل لنا في السابق".

وأكد حفتر أن الجيش "سيلقّن المرتزقة" الذين ترسلهم تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق درسًا، وسيبعث برسالة "لمن يراقب من بعيد ويعتقدنا لقمة سهلة".

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