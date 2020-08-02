مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بطريق مصر - الإسماعيلية

وقع حادث تصادم 3 سيارات بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي"، أسفر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص.وتلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة رقم " ١٧٥٩١ ط. س" مع سيارة رقم "١١٢٣ ط.ص.ل" مع سيارة رقم "٧١٨٣ ط.ص.ا"، بطريق مصر الإسماعيلية أمام استراحة الشوربجي.وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد إبراهيم محمد ٢٧ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي ١ سم بالشفة السفلي، وآخر مجهول مصاب بجرح قطعي ٢٠ سم بالراس واشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر والراس واشتباه كسر بالضلوع، وأحمد السيد شحاتة ٢٣ سنة من أبو حماد، اشتباه كسر بالركبة اليمني كدمات متفرقة بالجسم، وأسماء محمد أبو الفشل ٥٠ عاما مصابة بكدمات وسحجات، وصباح حسن بهنساوي ١٨ سنة ومصاب بكدمات وسحجات.وتوفي كل من: مجند إبراهيم رضا إبراهيم ٢١ سنة من الشرقية، وسحر عبدالرحمن محمود، 54 سنة، مقيمة المنزلة، وأسماء السيد حسن 30 سنة، مقيمة أرض الجمعيات بالإسماعيلية.ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، بنقل المصابين، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم التحفظ على جثامين المتوفيين الثلاث داخل مشرحة مستشفى القصاصين المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.