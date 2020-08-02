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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز حاجز 4 ملايين حالة والوفيات 153 ألفا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:50 ص
أمريكا
أمريكا
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8ر1، مقارنة بذات التوقيت أمس لتصل إلى 4 ملايين و58 حالة اعتبارا من الساعة21ر12صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني لحالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية على مدى الأسبوع الماضي، بنسبة 5ر1 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بإجمالي 501146 حالة، بزيادة 6ر1 بالمئة عن نفس التوقيت من أمس الجمعة.

وسجلت ولاية هاواي زيادة في الحالات بنسبة 1ر6 بالمئة مقارنة بنفس التوقيت من أمس الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2111 حالة.

وشهدت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 434 حالة وفاة هناك.

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