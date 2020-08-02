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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يلمح إلى سياسة لمواجهة الفجوة المتزايدة فى الدخل بأمريكا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:46 ص
ترامب
ترامب
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ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يدفع باتجاه تبني سياسة لمعالجة الفجوة المتنامية في الدخل في الولايات المتحدة، ولكنه لم يتحدث عن خطة بعينها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في وقت متأخر أمس السبت أن ترامب علق في إعادة لتغريدة على مدى زيادة صافي ثروات بعض المليارديرات البارزين خلال فترة جائحة فيروس كورونا، في حين فقد عشرات الملايين من الأمريكيين وظائفهم.

وغرد ترامب على رسم بياني وتسجيل فيديو لمجلة "بزينس إنسايدر" يقارن بين تقديم 40 مليون أمريكي طلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الجائحة، مقابل أصحاب المليارات الذين زاد صافي ثرواتهم، وفقا للفيديو، بمقدار نصف تريليون دولار.

وغرد ترامب: "اتفق مع هذا بالفعل... تباين كبير في الدخل... لابد من إدخال تغييرات، وفي وقت قريب."

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