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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المسارح تضىء بـ«كامل العدد» فى أول ليالى عروض عيد الأضحى (صور)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:48 ص
المسارح
المسارح
آلاء حسن
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أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته البالغة بالإقبال الشديد الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح مساء أمس السبت في أول ليالي عروض عيد الأضحى المبارك، حيث رفعت جميع المسارح لافتة كامل العدد، وذلك طبقا لسعة كل مسرح والتي لا تتعدى ٢٥٪؜ من سعة المسرح الأصلية؛ تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي التي نصت عليها وزارة الصحة داخل المسرح حفاظا على سلامة الجميع.

المسارح
المسارح
جدير بالذكر أن البيت الفني للمسرح يقدم خلال موسم عيد الأضحى المبارك 9 عروض مسرحية، فتقدم فرقة المسرح القومي اليوم الأحد وغدًا الإثنين ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك العرض المسرحي "المتفائل" على خشبة المسرح القومي بالعتبة في تمام الثامنة مساء، والعرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.
المسارح
المسارح
وتقدم فرقة المسرح الحديث على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية العرض المسرحي "رحلة سعيدة" ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام الثامنة مساءً، العرض من بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.
المسارح
المسارح
بينما تقدم فرقة مسرح الغد عرض "الحادثة" ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، العرض من تأليف الكاتب الكبيرلينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.
المسارح
المسارح
أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرضين هما " حريم النار " رابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة والنصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة،
المسارح
المسارح
العرض من بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي، وتقدم فرقة مسرح الطليعة أيضا عرض " كأنك تراه" ثالث أيام العيد على قاعة " صلاح عبد الصبور " في تمام السابعة مساء تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، إخراج ماهر محمود.
المسارح
المسارح
بينما تقدم فرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك برمسيس العرض المسرحي "البخيل" ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة مساء، العرض عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محي الدين يحيى، سوزان مدحت، إعداد وإخراج خالد حسونة، كما تقدم فرقة مسرح الشباب أيضًا على المسرح العائم الصغير بالمنيل العرض المسرحي "أفراح القبة" ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة مساء، العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبدالقادر، فاطمة عادل، كتابة وإخراج يوسف المنصور.
المسارح
المسارح
وللأطفال يقدم البيت الفني للمسرح برنامج متميز، حيث تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "فركش لما يكش" ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة في تمام السابعة مساء، العرض من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "القطط " ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة والنصف مساء، العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي، جلال عثمان، وائل ابراهيم، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.

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الثقافة

المسارح تضىء بـ«كامل العدد» فى أول ليالى عروض عيد الأضحى (صور)

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