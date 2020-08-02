حظك اليوم.. برج القوس الأحد 2 أغسطس 2020

تقدم خبير الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 2 أغسطس، لبرج القوس، على النحو التالي:مهنيًا: الكثير من النشاطات الواعدة يزدهر بها مستقبلك المهني، وتتلقى عروضًا مغرية تستطيع من خلالها تحسين وضعك المهني.عاطفيًا: أمورك في الشأن العاطفي اليوم تسير كما تحب، حاول أن تستغلها لمصلحة العلاقة.صحيًا: الإرهاق يعرّض صحتك للخطر، وأخذ قسط من الراحة هو الحل الأنسب لذلك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.