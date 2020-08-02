حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 2 أغسطس 2020

تقدم خبير الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج السرطان ليوم الأحد 2 أغسطس على النحو التالي:مهنيًا: تجد نفسك منهمكًا في إتمام الواجبات الكثيفة، نظم وقتك كي لا تهمل بعض المسؤوليات، وثق بنفسك وخياراتك وحدسك، من دون التطلع إلى الآخرين.عاطفيًا: تتجنّب مناقشة بعض الأمور الحساسة مع الحبيب ما يشعره بغضب كبير.صحيًا: إذا كنت من أصحاب القيام بالأنشطة المتعددة، فالوقت مناسب للقيام بها لأنك تتمتع بصحة جيدة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.