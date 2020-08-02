حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 2 أغسطس 2020

تقدم خبير الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الجوزاء ليوم الأحد 2 أغسطس على النحو التالي:مهنيًا: تعيش يوم مميزا يثير نقاشات شديدة تتعلق بأعمالك ومشاريعك، وقد يتحدث عن أسفار ورحلات وتحركات كثيرة.عاطفيًا: حذار التيّارات السلبية التي تدفعك إلى القيام بأعمال طائشة تثير غضب الشريك.صحيًا: فكّر في مستقبلك إذا أردت الحفاظ على صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.