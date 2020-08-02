حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 2 أغسطس 2020

تقدم خبير الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لبرج الحمل ليوم الأحد 2 أغسطس على النحو التالي:مهنيًا: قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزينًا، اترك أفكارك لنفسك، ولا تعبّر عنها منتقدًا أو محاسبًا.عاطفيًا: تسمح لك الظروف بالتواصل البنّاء من خلال تبادل الآراء والحوار والمصارحة من دون الإساءة إلى الشريك.صحيًا: قد تصاب بوعكة صحية تبقيك طريح الفراش تتعلم منها درسًا صحيًا مفيدًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.