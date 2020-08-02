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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 2 أغسطس 2020

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:39 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تقدم خبير الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكلية ليوم الأحد 2 أغسطس على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزينًا، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقدًا أو محاسبًا.
عاطفيًا: تسمح لك الظروف بالتواصل البنّاء من خلال تبادل الآراء والحوار والمصارحة من دون الإساءة إلى الشريك.
صحيًا: قد تصاب بوعكة صحية تبقيك طريح الفراش تتعلم منها درسًا صحيًا مفيدًا.

الثور
مهنيًا: يوم جيد يخفف من الضغوط ويتحدث عن تجارب جديدة مشوقة جدًا وعن سفر محتمل مع مجموعة من الناس تستعذب وجودهم.
عاطفيًا: الحوافز كثيرة والمحيط داعم، تقدم على تحسينات وتعديلات وترتيبات كثيرة وسفر.
صحيًا: تحيط بك أجواء ممتازة، ما يتركك مرتاحًا نفسيًا وجسديًا.

الجوزاء
مهنيًا: تعيش يومًا مميزًا يثير نقاشات شديدة تتعلق بأعمالك ومشاريعك، وقد يتحدث عن أسفار ورحلات وتحركات كثيرة.
عاطفيًا: حذار التيّارات السلبية التي تدفعك إلى القيام بأعمال طائشة تثير غضب الشريك.
صحيًا: فكّر في مستقبلك إذا أردت الحفاظ على صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك.

السرطان
مهنيًا: تجد نفسك منهمكًا في إتمام الواجبات الكثيفة، نظم وقتك كي لا تهمل بعض المسؤوليات، وثق بنفسك وخياراتك وحدسك، من دون التطلع إلى الآخرين.
عاطفيًا: تتجنّب مناقشة بعض الأمور الحساسة مع الحبيب ما يشعره بغضب كبير.
صحيًا: إذا كنت من أصحاب القيام بالأنشطة المتعددة، فالوقت مناسب للقيام بها لأنك تتمتع بصحة جيدة.

الأسد
مهنيًا: لا بدّ من أنه يوم غني وحافل بالتقدّم والنجاح، خطواتك وجهودك تأخذك إلى مواقع عالية من المهارة والشهرة.
عاطفيًا: تجد حلولًا مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صفحة جديدة من العلاقة.
صحيًا: لا تنفعل بل حاول أن تمضي يومًا من الراحة يبعدك عن التشنجات والابتزازات.

العذراء
مهنيًا: تؤدي النصيحة المفيدة للزملاء وتشاركهم اهتمامات موحدة وتحاول حل مشاكلهم العالقة.
عاطفيًا: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نطاقها الصحيح.
صحيًا: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.

الميزان
مهنيًا: لا تجازف لأنك تفتقد الحصانة والحماية، ابتعد عن إثارة المشاكل وتجنب الوجود في أماكن صاخبة، واحم نفسك من الأفكار السود فأنت سريع التأثر وضعيف المعنويات.
عاطفيًا: إذا أردت النصيحة يجب أن تتعامل مع الشريك بهدوء، وأن تتجنّب النزاعات العقيمة باحثًا عن حلول مقبولة من الطرفين.
صحيًا: لا تقع ضحية ضعفك أمام الحلويات، واعتبرها حين تنظر إليها كأنّها الآفة.

العقرب
مهنيًا: يوم جديد يعني بداية جديدة وانطلاقة مميزة، فحاول أن تبتعد عن أجواء العمل الصاخبة.
عاطفيًا: تتلقى الكثير من الدعوات تلتقي من خلالها الشخص المناسب لإقامة علاقة جدية معه.
صحيًا: قاوم كل ما قد يبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.

القوس
مهنيًا: الكثير من النشاطات الواعدة يزدهر بها مستقبلك المهني، وتتلقى عروضًا مغرية تستطيع من خلالها تحسين وضعك المهني.
عاطفيًا: أمورك في الشأن العاطفي اليوم تسير كما تحب، حاول أن تستغلها لمصلحة العلاقة.
صحيًا: الإرهاق يعرّض صحتك للخطر، وأخذ قسط من الراحة هو الحل الأنسب لذلك.

الجدي
مهنيًا: ترتفع المعنويات والثقة بالنفس بشكل كبير بحيث تنتظر اليوم صدور بعض القرارات المهمة التي قد تحدد مصير مستقبلك المهني.
عاطفيًا: تبدو متحمسًا للقائك مع الحبيب، وتخبئ له مفاجأة جميلة تسعده فيزداد حبه لك.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من الأعمال الإضافية المرهقة ولا سيما تلك التي تلزمك السهر ساعات طويلة.

الدلو
مهنيًا: تبدو متقلبًا ومتأثرًا بالآخرين مع أن مفتاح النجاح هذا اليوم هو التحرر من القيود والتصرف بحسب قناعتك ورغباتك.
عاطفيًا: تتغيّر الأحوال نحو الأفضل، تستعيد ثقتك وسيطرتك على الأمور، وتحكم عليها بصوابية، وتتعزّز الحظوظ على صعيد الصداقة والحب.
صحيًا: تتراجع بعض الشيء عن قرار اتخذته بشأن وضعك الصحي، لكنك تعود إلى رشدك وتنفذ المطلوب منك.

الحوت
مهنيًا: أدعوك إلى إعادة النظر في بعض القرارات السابقة إذا كنت تجد قرارًا أفضل وأسرع حاليًّا.
عاطفيًا: تتقبل أفكار الشريك وملاحظاته حتى لو كانت هذه الأخيرة قاسية أحيانًا وتأخذ بها.
صحيًا: تخف الضغوط النفسية عليك هذا اليوم، فترتاح أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي ما ينعكس إيجابًا على صحتك.

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