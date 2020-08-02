أول تعليق من تركى آل الشيخ حول أنباء تدهور حالته الصحية

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس نادي ألميريا الإسباني حقيقة الأنباء المتداولة عن تدهور حالته الصحية ونقله إلى نيويورك للعلاج في أحد المستشفيات هناك.ونشر تركي آل الشيخ منشورًا له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رد على هذا الأمر بتعليق مختصر، قال فيه: "‏شكراً أنا بخير والحمدالله" ليكشف من خلالها تطورات حالته الصحية أنه بخير وحالته مستقرة.كانت قد تردد أنباء بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار أمس السبت بتدهور الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وتم نقله إلى أحد المستشفيات في ولاية نيويورك الأمريكية لمتابعة حالته الصحية في نفس المستشفى التي أجرى فيها عملية جراحية في شهر فبراير الماضي.