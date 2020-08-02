أحمد الجار لله: الشعب المصرى محب للكويت وأهلها وقادتها

دافع الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار لله، عن شباب مصر، مهاجمًا أشرار موقع التواصل الاجتماعي الذين تكالبوا على مواطن مصري أراد أن يثبت أن الشعب المصري محب للكويت وأهلها وقادتها.وقال «الجار لله»، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «نعوذ بالله من غضب الله أشرار التواصل الاجتماعي بأهدافهم الشريره، تكالبوا على مواطن مصري أراد أن يثبت لنا أن الشعب المصري محب للكويت وأهلها وقادتها، المواطن أخذ صوره للعلم الكويتي وأجري مقابلات مع المارة وطلب منهم حرق العلم، الكل رفض وأبدي مشاعر أخلاق أهل مصر تجاه الكويت، إنه مواطن طيب».وأضاف: «يا أمن مصر، الشاب الذي أراد أن يثبت لنا أن شعب مصر محب لشعب الكويت لم يرتكب جرمًا يحاسب عليه، إتركوه إنه لم يفعل منكر، أنا كويتي ولم أجد ما فعله جريمة، لقد أراد خيرًا ولم يرد شرًا، سأل المارة وأغراه بالمال، وأثبت أن مشاعر أهل مصر لا تشترى، الشاب نيته طيبة بيضاء، فليخرص أشرار التواصل الاجتماعي».