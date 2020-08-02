رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تحذر من استغلال المساجد فى الدعاية لانتخابات «الشيوخ»

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:27 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ التى ستجرى خلال الأسبوع المقبل من أدوات قوة الدولة.

وأشار أن قوة الدولة تكمن فى اكتمال وقوة مؤسساتها الوطنية، كما أن اختيار الأقدر على خدمة الوطن سواء على مستوى القوائم أم على مستوى المقاعد الفردية أمانة، وعلى كل شخص أن يختار بتجرد ما يمليه عليه ضميره ويغلب على ظنه أنه الأقدر على خدمة الوطن، وأن المشاركة الإيجابية واجب وطني.

وأكد جمعة، في بيان له اليوم، أن وزارة الأوقاف في الوقت الذي تحث فيه على المشاركة الإيجابية وتعدّها واجبًا وطنيًّا فإنها لن تسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب، بل إنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مرشح أو حزب يحاول مجرد محاولة استغلال المساجد في أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية، كما تؤكد أنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي من المنتسبين إليها ممن يسمح بذلك أو يشارك فيه أو يغض الطرف عنه في نطاق مسئوليته المهنية والوظيفية.

وكانت وزارة الأوقاف حذرت جميع العاملين بها من السماح باستغلال المسجد بأي وسيلة من وسائل الاستغلال في العملية الانتخابية، وتحذر من مخالفة القانون والدستور، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مرشح يحاول مجرد محاولة استغلال المسجد، كما أنها ستتخذ أقصى عقوبة ضد أي شخص يساعده أو يشاركه أو يسهل له ذلك من العاملين بالأوقاف.

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانا حذرت فيه من استغلال المساجد وملحقاتها فى الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ، وقالت الوزارة، في بيانها، "بمناسبة قرب انتخابات مجلس الشيوخ ينبه على جميع العاملين بالأوقاف التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أي جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه، وعدم الانحياز دعائيا لأي مرشح على حساب آخر، مع التأكيد على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق وطني.  

وتابعت: "وزارة الأوقاف لن تقف موقف المتفرج تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، وأنها تحذر الجميع من محاولة استخدامها دعويًا أو لوجستيًا، سواء بتوزيع منشورات في محيطها، أم تعليق لافتات عليها، أم بأي شكل من أشكال التوظيف الانتخابي".

كما أكدت وزارة الأوقاف على جميع قياداتها والعاملين بها بضرورة مراقبة ذلك مراقبة جادة وإبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات لتقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوز.

موضوعات متعلقة

«رئيس الثانوية العامة»: إعلان الأوائل بعد إجازة العيد ونحذر من النصب

أول تعليق من تركى آل الشيخ حول أنباء تدهور حالته الصحية

لحظة القبض على مذيع «حرق علم الكويت» (فيديو)

الموعد الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف على التفاصيل

الصور

image description

توزيع الحلوى فى شارع 306

image description

احتفال المصريين بثانى أيام العيد بحدائق الشوارع

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

أول تعليق من تركى آل الشيخ حول أنباء تدهور حالته الصحية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

نجم الساعة

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

منوعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر.. معاشات شهر أغسطس 2020

اليونان تدشن أول متحف تحت الماء على حطام سفينة تاريخية

آخر موعد لذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

4 علامات تدل على الإصابة بضربة شمس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

مجرد رسالة من عجوز

شجن

الأمير المحظوظ

روشتة يوسف إدريس للقراءة: لابد أن تكون محتاجًا حتى تفتح لك بابها السحري