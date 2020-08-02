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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقيف عضو بالبرلمان البريطانى بسبب «جريمة أخلاقية»

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:26 ص
البرلمان البريطانى
البرلمان البريطانى
وكالات
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ذكرت صحيفة «صنداي تايمز»، أن الشرطة ألقت، السبت، القبض على عضو بالبرلمان البريطاني ووزير سابق، لم تذكر اسمه، بعد تلقيها مزاعم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتقييد القسري.


وأشارت الصحيفة إلى أن امرأة في العشرينات من عمرها، وهي موظفة سابقة في البرلمان البريطاني، أبلغت الشرطة بأنها تعرضت لاعتداء وأُجبرت على ممارسة الجنس.

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية، أنها تلقت، الجمعة، مزاعم تتعلق بأربع حوادث منفصلة بين يوليو 2019 ويناير 2020.

وقال بيان الشرطة: «تم إلقاء القبض على رجل في الخمسينات من عمره السبت الموافق الأول من أغسطس للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، وهو محتجز حاليًا في مركز شرطة شرق لندن».

ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل أخرى بشأن هوية الرجل المحتجز أو مهنته.

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