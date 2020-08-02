«الهجرة» توجه نصائح هامة لراغبى السفر فى هذه الأجواء

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نصائح عامة للراغبين في السفر أو الهجرة وسط هذه الأجواء، والتي يشهدها العالم من ركود في حركة السفر والطيران تنيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.وخلال العدد الـ19 من المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك"، وجهت مجموعة من النصائح والتي جاءت على النحو التالي:ـ على المسافر مراقبة تحديثات المعلومات من الجهات الحكومية، ومن شركات الطيران لحظة بلحظة، فكل شيء قد يتغير قبل الرحلة.ـ تأكد من الحجز واستمراره قبل حجز تذاكر الطيران، فاحتمالية الإلغاء في هذه الظروف أمر وارد جدًا.ـ راجع السياسات الخاصة بالبلد المضيف، وأي تحديثات صدرت خلال الأزمة، واحرص على الالتزام بها.ـ لا تتخذ قرارًا بالسفر مطلقا، إذا كنت من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وفقا لتقديرات الطبيب المختص أو حالتك المَرضية.ـ احرص على اصطحابك نقودًا بالعملة المحلية للبلد الذي تعتزم السفر إليه، بالقيمة التي تسمح بها القوانين، حتى لا تقع في ورطة بسبب ذلك.ـ اهتم جيدًا بالأغذية التي تعمل على رفع المناعة، واجعل شعارك "الوقاية خير من العلاج".