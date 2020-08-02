بعد غياب عامين.. إعادة جمع الجلود الأضاحى لاستغلالها بالوادى الجديد

أعلن المهندس عبدالحكم جبالي رئيس مركز ومدينة بلاط التابع لمحافظة الوادي الجديد، عن أن الوحدة المحلية بالتعاون مع بعض الجمعيات قامت بتجميع جلود الأضاحي بالمركز وحفظها كأول حدث خاص بهذا العمل من نوعه بالمحافظة بعد توقف جمع الجلود منذ عامين.وأفاد الجبالي أن، الفكرة أتت لما حدث العام الماضي وقبل الماضي من إلقاء الجلود فى الصحراء لعدم الإقبال على شرائها، وهذا يسبب كوارث بيئية شديدة من انتشار للروائح الكريهة والجراثيم المضرة وخاصة أن أهالي الوادى الجديد معظمهم يقوم بالأضحية، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت لاستغلال هذه الجلود فى عمل نافع للمجتمع وإدخال صناعة جديدة في المحافظة وهي ” دباغة وصناعة الجلود ” وهذه الصناعة لها مردود جيد على الجميع عمالة جديدة ومصدر دخل جديد للجمعيات وللمواطن الذى يعمل بها فضلًا عن نظافة البيئة.وأكد الجبالى أنه، تم عقد لقاء مع عدد من الجمعيات وأحد المتخصصين فى دباغة وصناعة الجلود للتدريب على حفظ وتمليح الجلود بطريقة سليمة حيث تمر عملية صناعة الجلود بعدة عمليات، وتختلف هذه العمليات بحسب نوع الجلود، وقبل خضوعها للعمليات يجب الحفاظ على الجلد وحمايته بعناية قبل الوصول إلى المدبغة، لأن جلد الحيوان يبدأ بالتحلل خلال ساعات من ذبح الحيوان، فيجب منع تحلل الجلد، فتتعرض الجلود لعملية تجفيف إما عن طريق الهواء أو الملح؛ فيتم تمليح الجلود بشكل جاف أو رطب، أو تخليلها بالأحماض والأملاح قبل نقلها إلى المدبغة، وسوف يتم عقد اتفاق تعاون مع الصندوق الإجتماعي لسرعة تنفيذ ورش عمل وقروض ميسرة للتدريب على هذه الصناعة وعمل مشروعات صغيرة.وصرح منتصر منصور نائب أول رئيس مركز بلاط بأنه جاري جمع لجود الأضاحي لليوم الثاني على التوالي أنواعها (أبقار _ أغنام _ ماعز) عن طريق الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية القرَوية.