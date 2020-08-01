أنوشكا تغازل رامى رضوان: «الشياكة فى الرقة مش فى اللبس»

غازلت الفنانة أنوشكا الإعلامي رامي رضوان، قائلة: «الشياكة فى الصوت المنخفض والرقة والكلام الحلو وليس في الملابس، وأنت كل ده يا رامي».وأضافت أنوشكا، خلال لقاء خاصة مع برنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامي رضوان: «الكلمة الحلوة تطلع الثعبان من جحره»، وتحدثت عن الفنانة الراحلة رجاء الجدواوي قائلة: «رجاء الجداوي رمز الشياكة بالنسبة لي».وعن المرأة المصرية، اليوم، أكدت أنوشكا أنها اختلفت عن زمان: «المرأه تغيرت لأن مطلوب منها دلوقتي حاجات كتير، تعمل وتساعد في الدخل وفي نفس الوقت تهتم ببيتها وأولادها وزوجها »، مضيفة: «كل ماهو قديم وأبيض وأسود اتمنى أني أعيش فيه».وتابعت أنوشكا: «أنا اتعلمت من أبويا، لما تكونى عايزة تعملي حاجه اتعلمي الأول عشان، كده اتعلمت إني أقف على الحاجة بنفسي عشان تطلع زي ما أنا عايزة».وعن تجربة صالون أنوشكا، قالت: «كرسي المذيع أصعب بكتير من كرسي الضيف؛ لأنه لازم يكون حاضر ولابد أن يكون مهتم بكل تفصيلة في البرنامج، والمذيعة بالنسبة لي تعني ليلى رستم، وسلوى حجازي وكل مذيعة من أيام زمان»، مضيفة: «كنت مرعوبة فى أول يوم وأنا بسجل برنامج صالون أنوشكا، واستمتعت بردود الفعل بعد عرضه».وأردفت: «البرنامج كان صعب؛ لأنه كان بيذاع على قناة عربية مهمة جدًا، متابعنها من أنحاء العالم، ولذلك أشكر "dmc"؛ لأني ظهرت من خلالها».وعن الكواليس الطريفة في برنامج صالون أنوشكا، قالت: «حلقة الفنان صلاح عبد الله لما فاجأني وقال لي شعر وحلقة أستاذ سمير غانم كانت دموعى بتنزل من الضحك، وحلقة حسن الرداد وأميرة كرارة؛ لأن الرداد ارتدى ملابس كاجول رغم أننا طلبنا منه ملابس كلاسيك فاضطر حسن الرداد أخذ حذاء أمير كرارة، وأنا كنت طول الحلقة عايزة أضحك من منظر الحذاء؛ لأنه كان كبيرًا».