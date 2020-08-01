أنوشكا تغازل رامى رضوان: «الشياكة فى الرقة مش فى اللبس»

أنوشكا تغازل رامى رضوان: «الشياكة فى الرقة مش فى اللبس»
السبت 01/أغسطس/2020 - 11:51 م
رباب الأهوانيطباعة
غازلت الفنانة أنوشكا الإعلامي رامي رضوان، قائلة: «الشياكة فى الصوت المنخفض والرقة والكلام الحلو وليس في الملابس، وأنت كل ده يا رامي».
وأضافت أنوشكا، خلال لقاء خاصة مع برنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامي رضوان: «الكلمة الحلوة تطلع الثعبان من جحره»، وتحدثت عن الفنانة الراحلة رجاء الجدواوي قائلة: «رجاء الجداوي رمز الشياكة بالنسبة لي».
وعن المرأة المصرية، اليوم، أكدت أنوشكا أنها اختلفت عن زمان: «المرأه تغيرت لأن مطلوب منها دلوقتي حاجات كتير، تعمل وتساعد في الدخل وفي نفس الوقت تهتم ببيتها وأولادها وزوجها »، مضيفة: «كل ماهو قديم وأبيض وأسود اتمنى أني أعيش فيه».
وتابعت أنوشكا: «أنا اتعلمت من أبويا، لما تكونى عايزة تعملي حاجه اتعلمي الأول عشان، كده اتعلمت إني أقف على الحاجة بنفسي عشان تطلع زي ما أنا عايزة».
وعن تجربة صالون أنوشكا، قالت: «كرسي المذيع أصعب بكتير من كرسي الضيف؛ لأنه لازم يكون حاضر ولابد أن يكون مهتم بكل تفصيلة في البرنامج، والمذيعة بالنسبة لي تعني ليلى رستم، وسلوى حجازي وكل مذيعة من أيام زمان»، مضيفة: «كنت مرعوبة فى أول يوم وأنا بسجل برنامج صالون أنوشكا، واستمتعت بردود الفعل بعد عرضه».
وأردفت: «البرنامج كان صعب؛ لأنه كان بيذاع على قناة عربية مهمة جدًا، متابعنها من أنحاء العالم، ولذلك أشكر "dmc"؛ لأني ظهرت من خلالها».
وعن الكواليس الطريفة في برنامج صالون أنوشكا، قالت: «حلقة الفنان صلاح عبد الله لما فاجأني وقال لي شعر وحلقة أستاذ سمير غانم كانت دموعى بتنزل من الضحك، وحلقة حسن الرداد وأميرة كرارة؛ لأن الرداد ارتدى ملابس كاجول رغم أننا طلبنا منه ملابس كلاسيك فاضطر حسن الرداد أخذ حذاء أمير كرارة، وأنا كنت طول الحلقة عايزة أضحك من منظر الحذاء؛ لأنه كان كبيرًا».
وأضافت أنوشكا، خلال لقاء خاصة مع برنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامي رضوان: «الكلمة الحلوة تطلع الثعبان من جحره»، وتحدثت عن الفنانة الراحلة رجاء الجدواوي قائلة: «رجاء الجداوي رمز الشياكة بالنسبة لي».
وعن المرأة المصرية، اليوم، أكدت أنوشكا أنها اختلفت عن زمان: «المرأه تغيرت لأن مطلوب منها دلوقتي حاجات كتير، تعمل وتساعد في الدخل وفي نفس الوقت تهتم ببيتها وأولادها وزوجها »، مضيفة: «كل ماهو قديم وأبيض وأسود اتمنى أني أعيش فيه».
وتابعت أنوشكا: «أنا اتعلمت من أبويا، لما تكونى عايزة تعملي حاجه اتعلمي الأول عشان، كده اتعلمت إني أقف على الحاجة بنفسي عشان تطلع زي ما أنا عايزة».
وعن تجربة صالون أنوشكا، قالت: «كرسي المذيع أصعب بكتير من كرسي الضيف؛ لأنه لازم يكون حاضر ولابد أن يكون مهتم بكل تفصيلة في البرنامج، والمذيعة بالنسبة لي تعني ليلى رستم، وسلوى حجازي وكل مذيعة من أيام زمان»، مضيفة: «كنت مرعوبة فى أول يوم وأنا بسجل برنامج صالون أنوشكا، واستمتعت بردود الفعل بعد عرضه».
وأردفت: «البرنامج كان صعب؛ لأنه كان بيذاع على قناة عربية مهمة جدًا، متابعنها من أنحاء العالم، ولذلك أشكر "dmc"؛ لأني ظهرت من خلالها».
وعن الكواليس الطريفة في برنامج صالون أنوشكا، قالت: «حلقة الفنان صلاح عبد الله لما فاجأني وقال لي شعر وحلقة أستاذ سمير غانم كانت دموعى بتنزل من الضحك، وحلقة حسن الرداد وأميرة كرارة؛ لأن الرداد ارتدى ملابس كاجول رغم أننا طلبنا منه ملابس كلاسيك فاضطر حسن الرداد أخذ حذاء أمير كرارة، وأنا كنت طول الحلقة عايزة أضحك من منظر الحذاء؛ لأنه كان كبيرًا».