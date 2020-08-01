«السكة الحديد»: الإقبال الكثيف سيظل موجودًا رغم ارتفاع أسعار التذاكر

قال المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تقوم بتشغيل حوالي 880 قطارًا يوميًا، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار التذاكر خاصة بـ 174 قاطرًا فقط.وأضاف «عبدالتواب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم السبت، أن ارتفاع أسعار التذاكر خاص بالقطارات المكيفة بنسبة من 25% إلى 40%.وأوضح أن القطارات من الدرجة الثالثة المميزة والمطورة لم يشملها أي زيادة في أسعار التذاكر، فيما عدا حوالي 60 رحلة فقط من الرحلات الخاصة بالعربات المحسّنة والمطوّرة، مشيرًا إلى أن تكلفة العربة الواحدة المحسّنة وصلت إلى 2 مليون وربع جنيه، من أصل 5 عربات في القطار الواحد، حيث يصل مجموع تكلفة تحسين القطار الواحد إلى حوالي 13 مليون جنيه.وأكمل: «تطوير القطارات يشمل الكراسي والتكييفات ودهان القطار والإضاءة ورفع كفاءة العربة لتكون أكثر سلامة، كما شمل التطوير السكة الحديد والجرارات وطرق القطارات، حيث يتم تطوير المنظومة بشكل كبير، وذلك لرفع مستوى الخدمة المقدمة، وضمان سلامة وأمان المواطن».واستطرد: «علينا شكر القيادة السياسية الحالية التي وجهت الدعم كله للسكة الحديد ووضعته أولوية لصالح المواطن المصري، والتي أجلت رفع الأسعار على الدرجة الثالثة إلى أن يتم تطويرها».وواصل: «رغم ارتفاع أسعار التذاكر، إلا أن الإقبال الكثيف على السكة الحديد سيظل موجودًا»، مفيدًا بأنهم أطلقوا 38 قطارًا جديدًا للتخفيف من حدة التكدس في القطارات.