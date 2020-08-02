أنوشكا عن طفولتها: رُفدت من المدرسة بسبب مشاجرة

قالت الفنانة أنوشكا، إن حياتها تغيرت بعد فيروس كورونا تماما، حيث إنه من الممكن أن تفقد شخصًا فجأة وشعرت بقيمة اليوم العادى، وأن هناك معان حلوة كانت مفتقدة.وأضافت "أنوشكا"، في حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "فى المدرسة كنت أتشاجر مع زميل كان رياضى مثالى على رفع علم مصر أثناء الطابور الصباحي، وأنا كنت رياضيه مثالية زيه إشمعنى هو".وروت موقفًا من طفولتها أيام المدرسة، حيث تشاجرت مع صديقتها وضربتها بسبب جواب، ورُفدت من المدرسة أسبوعًا بسبب ذلك، مضيفة: "أخذ الحق حرفة"، وتساءلت: "ليه الطابور الصباحي فى المدارس لم يعتبر مهمًا مثل أيام زمان".وعن ذكرياتها مع عيد الأضحى المبارك قالت أنوشكا: "إتعاقبت من عائلتى لأنى هربت خروف العيد قبل ذبحه، ومعاملة الحيوانات أصبحت قاسية للغاية والرحمة لاتتجزأ لذلك من يعذب حيوانًا فهو شخص غير رحيم من الأساس ولا تنتظر منه أن يكون رحيمًا مع اقرب الناس إليه".