أنوشكا عن طفولتها: رُفدت من المدرسة بسبب مشاجرة
الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:26 ص
رباب الأهوانيطباعة
قالت الفنانة أنوشكا، إن حياتها تغيرت بعد فيروس كورونا تماما، حيث إنه من الممكن أن تفقد شخصًا فجأة وشعرت بقيمة اليوم العادى، وأن هناك معان حلوة كانت مفتقدة.
وأضافت "أنوشكا"، في حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "فى المدرسة كنت أتشاجر مع زميل كان رياضى مثالى على رفع علم مصر أثناء الطابور الصباحي، وأنا كنت رياضيه مثالية زيه إشمعنى هو".
وروت موقفًا من طفولتها أيام المدرسة، حيث تشاجرت مع صديقتها وضربتها بسبب جواب، ورُفدت من المدرسة أسبوعًا بسبب ذلك، مضيفة: "أخذ الحق حرفة"، وتساءلت: "ليه الطابور الصباحي فى المدارس لم يعتبر مهمًا مثل أيام زمان".
وعن ذكرياتها مع عيد الأضحى المبارك قالت أنوشكا: "إتعاقبت من عائلتى لأنى هربت خروف العيد قبل ذبحه، ومعاملة الحيوانات أصبحت قاسية للغاية والرحمة لاتتجزأ لذلك من يعذب حيوانًا فهو شخص غير رحيم من الأساس ولا تنتظر منه أن يكون رحيمًا مع اقرب الناس إليه".
وأضافت "أنوشكا"، في حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "فى المدرسة كنت أتشاجر مع زميل كان رياضى مثالى على رفع علم مصر أثناء الطابور الصباحي، وأنا كنت رياضيه مثالية زيه إشمعنى هو".
وروت موقفًا من طفولتها أيام المدرسة، حيث تشاجرت مع صديقتها وضربتها بسبب جواب، ورُفدت من المدرسة أسبوعًا بسبب ذلك، مضيفة: "أخذ الحق حرفة"، وتساءلت: "ليه الطابور الصباحي فى المدارس لم يعتبر مهمًا مثل أيام زمان".
وعن ذكرياتها مع عيد الأضحى المبارك قالت أنوشكا: "إتعاقبت من عائلتى لأنى هربت خروف العيد قبل ذبحه، ومعاملة الحيوانات أصبحت قاسية للغاية والرحمة لاتتجزأ لذلك من يعذب حيوانًا فهو شخص غير رحيم من الأساس ولا تنتظر منه أن يكون رحيمًا مع اقرب الناس إليه".