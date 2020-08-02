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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ننشر توصيات مجلس النواب لتحسين محصول القطن

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:21 ص
محصول القطن
محصول القطن
مني هيبة
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أصدر مجلس النواب عدة توصيات للنهوض بزراعة القطن في مصر، وفقًا للتقرير الذي أقره بشأن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي 2020 -2021.

وأكد «النواب»، في تقريره، على ضرورة الاهتمام بزراعة وإنتاج القطن بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلي والخارجي، لتحقيق التوازن بين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن والجهات والقطاعات المتعاملة فيه.

وشدد التقرير على ضرورة وجود لجنة دائمة على مستوى الجمهورية لتقييم محصول القطن، ومتابعة تطوير المعامل والمحالج، مع إجراء الاختبارات التي تجرى على القطن المخصص للتصدير أو الاستهلاك المحلي على كل قنطار مع مراعاة النسب المسموح بها عالميًا لرطوبة القطن والتي تبلغ 8.5% عند إصدار شهادات الرطوبة والفرز والغزل.

كما أكد على ضرورة التزام وزارة الزراعة بحشد كافة طاقتها لتحقيق المساحة المستهدف زراعتها خلال موسم العام المالي الحالي، وذلك حتى يتسنى لها تحقيق الإيرادات المستهدفة لتغطية المصروفات.

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