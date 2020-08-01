إصابات كورونا في جنوب إفريقيا تتجاوز النصف مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، اليوم السبت، تسجيل 10 آلاف و107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 503 آلاف و290 حالة، بعد أربعة أشهر من تأكيد ظهور أول إصابة، وفقا ما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل أكثر من 289 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال اليوم الأخير، لتتجاوز حصيلة المصابين 17.3 مليون حالة.