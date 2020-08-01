فيديو مسرب لقيادي إخواني يكشف وعد تركي بدعم الإخوان بعربات وأسلحة

كشف فيديو مسرب حصلت عليه قناة "الحجرية" اليمنية على اليوتيوب وتناولته وسائل اعلام يمنية محلية نقلاً عنها، عن خطة سرية لدعم المحور التركي الإيراني لجماعة الإخوان الإرهابية فى اليمن لاستهداف الممرات المائية فى البحر الأحمر وباب المندب بغرض التضييق على دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات.وبحسب الفيديو الذى يظهر قيادي إخواني عسكري، فإن تحالف ايراني تركي يخطط لاستهداف الممرات المائية في البحر الاحمر، وكذلك ويسخر من دول التحالف.ويكشف الفيديو المسرب لمستشار قائد محور تعز والقائد العسكري للإخوان المسلمين في تعز "شمال اليمن" عبده فرحان الملقب بـ "سالم " مزاعم عن تحالف بين حزب الإصلاح وإيران وتركيا ضد دول الخليج للسيطرة على المخاء وباب المندب، و المخا (مدينة يمنية على الساحل بالبحر الاحمر).واعتبر سالم في الفيديو الذي بثته "قناة الحجرية" ونشرته عدد من الوسائل الاعلامية اليمنية أن الخليجيين يتلاعبون، وأن إيران أصبحت مع الإخوان في اجتياحهم للحجرية والمخاء والسيطرة على الممر الدولي، والحجرية (هي منطقة جبلية تقع في الجنوب الأوسط القريب للجنوب الغربي لليمن جنوب محافظة تعز، وتعتبر منطقة مكتظة بالسكان، ويقدر تعداد سكانها بمليون نسمة، كما تُعد الحجرية أكبر قضاء في محافظة تعز، إذ يمتد حدودها على أربع محافظات هي إب وتعز ولحج والضالع.والمديريات التي تتبع هذا القضاء هي: خدير والصلو وحيفان وسامع والشمايتين، المواسط وجبل حبشي والمعافر والوازعية وكلها تابعة لمحافظة تعز وهناك مديريتا المقاطرة والقبيطة وتتبعان حالياً محافظة لحج).وقال سالم – بحسب الفيديو - أن تركيا وعدت بدعم قوات الإخوان بعربات وأسلحة، زاعماً أن الخليجيين سيهربون أمام قوة تركيا وإيران.وهاجم سالم المملكة العربية السعودية بشكل مباشر وقال إن "السعودية لم تستطع مواجهة مجموعة من الحوثي دخلوا إلى الأراضي السعودية، فكيف حين تدخل دول كبيرة. . في إشاره إلى إيران وتركيا"، واستطرد سالم "والله العظيم سينقهرون".وتحدث سالم عن توحيد الجبهة الداخلية "في إشارة إلى التحالف مع الحوثيين"، وخاطب الحاضرين وقت حديثه بقوله "استعدوا لنعمل هزه فقط(والهزة هي كلمة تستخدم بالعرف المحلي اليمني لمن أراد الاقدام على أعمال شغب واثارة للفوضى)يذكر أن وسائل اعلام يمنية أشارت إلى أن عبده فرحان سالم الملقب بـ"سالم" يتولى مهمة الحاكم الفعلي لتعز من قبل جماعة الإصلاح (الإخوان فى اليمن)، كما يشغل سالم مستشارا لقائد محور تعز ويحمل رتبة عميد.