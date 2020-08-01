رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيديو مسرب لقيادي إخواني يكشف وعد تركي بدعم الإخوان بعربات وأسلحة

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:42 م
قيادي إخواني
قيادي إخواني
طباعة

كشف فيديو مسرب حصلت عليه قناة "الحجرية" اليمنية على اليوتيوب وتناولته وسائل اعلام يمنية محلية نقلاً عنها، عن خطة سرية لدعم المحور التركي الإيراني لجماعة الإخوان الإرهابية فى اليمن لاستهداف الممرات المائية فى البحر الأحمر وباب المندب بغرض التضييق على دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات.

وبحسب الفيديو الذى يظهر قيادي إخواني عسكري، فإن تحالف ايراني تركي يخطط لاستهداف الممرات المائية في البحر الاحمر، وكذلك ويسخر من دول التحالف.
ويكشف الفيديو المسرب لمستشار قائد محور تعز والقائد العسكري للإخوان المسلمين في تعز "شمال اليمن" عبده فرحان الملقب بـ "سالم " مزاعم عن تحالف بين حزب الإصلاح وإيران وتركيا ضد دول الخليج للسيطرة على المخاء وباب المندب، و المخا (مدينة يمنية على الساحل بالبحر الاحمر).

واعتبر سالم في الفيديو الذي بثته "قناة الحجرية" ونشرته عدد من الوسائل الاعلامية اليمنية أن الخليجيين يتلاعبون، وأن إيران أصبحت مع الإخوان في اجتياحهم للحجرية والمخاء والسيطرة على الممر الدولي، والحجرية (هي منطقة جبلية تقع في الجنوب الأوسط القريب للجنوب الغربي لليمن جنوب محافظة تعز، وتعتبر منطقة مكتظة بالسكان، ويقدر تعداد سكانها بمليون نسمة، كما تُعد الحجرية أكبر قضاء في محافظة تعز، إذ يمتد حدودها على أربع محافظات هي إب وتعز ولحج والضالع.والمديريات التي تتبع هذا القضاء هي: خدير والصلو وحيفان وسامع والشمايتين، المواسط وجبل حبشي والمعافر والوازعية وكلها تابعة لمحافظة تعز وهناك مديريتا المقاطرة والقبيطة وتتبعان حالياً محافظة لحج).

وقال سالم – بحسب الفيديو - أن تركيا وعدت بدعم قوات الإخوان بعربات وأسلحة، زاعماً أن الخليجيين سيهربون أمام قوة تركيا وإيران.

وهاجم سالم المملكة العربية السعودية بشكل مباشر وقال إن "السعودية لم تستطع مواجهة مجموعة من الحوثي دخلوا إلى الأراضي السعودية، فكيف حين تدخل دول كبيرة. . في إشاره إلى إيران وتركيا"، واستطرد سالم "والله العظيم سينقهرون".

وتحدث سالم عن توحيد الجبهة الداخلية "في إشارة إلى التحالف مع الحوثيين"، وخاطب الحاضرين وقت حديثه بقوله "استعدوا لنعمل هزه فقط(والهزة هي كلمة تستخدم بالعرف المحلي اليمني لمن أراد الاقدام على أعمال شغب واثارة للفوضى)

يذكر أن وسائل اعلام يمنية أشارت إلى أن عبده فرحان سالم الملقب بـ"سالم" يتولى مهمة الحاكم الفعلي لتعز من قبل جماعة الإصلاح (الإخوان فى اليمن)، كما يشغل سالم مستشارا لقائد محور تعز ويحمل رتبة عميد.

موضوعات متعلقة

أحمد الجار الله ينتقد قرار الكويت حظر الطيران مع مصر: متسرع وغير مدروس

الحلفاوي عن حظر الكويت الطيران للقاهرة: القرار لا يخص مصر فقط

لحظة القبض على مذيع «حرق علم الكويت» (فيديو)

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

الصور

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

قرار الكويت بوقف الطيران يمنع وصول جثة شاب لدفنه بالدقهلية.. القصة كاملة

النيابة: مصوّر «تحدي حرق علم الكويت» لم يقصد الإساءة لها

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

نجم الساعة

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

منوعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر.. معاشات شهر أغسطس 2020

اليونان تدشن أول متحف تحت الماء على حطام سفينة تاريخية

آخر موعد لذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

4 علامات تدل على الإصابة بضربة شمس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

مجرد رسالة من عجوز

شجن

الأمير المحظوظ

روشتة يوسف إدريس للقراءة: لابد أن تكون محتاجًا حتى تفتح لك بابها السحري