أحمد الفيشاوى يقبل زوجته فى عطلة عيد الأضحى (صور)

أثار الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل منذ قليل، بسبب صورة جديدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وهي الصورة التي تجمعه مع عائلتة وزوجته.وقرر «الفيشاوي» الاحتفال مع جمهوره خلال ثاني أيام العيد من خلال نشر كواليس قعدة عائلية جمعته مع والدته الفنانة سمية الألفي، وصورة يظهر فيها وهو يقبل زوجته.يذكر أن «الفيشاوي» دائمًا يرتبط اسمه بإثارة الجدل على السوشيال ميديا، حيث كانت أخر أخباره الفترة الماضية هو حصوله على براءة من الحكم بحبسه سنة بتهمة امتناعة عن تنفيذ حكم نفقة ابنته لينا، وهو ما أصدرته محكمة جنح الدقي، وألغت محكمة الأسرة حكم حبسه.