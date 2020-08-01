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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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قرار الكويت بوقف الطيران يمنع وصول جثة شاب لدفنه بالدقهلية.. القصة كاملة

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:41 م
شريف شقير
شريف شقير
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تسبب قرار الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت الخاص بحظر الطيران التجاري لـ31 دولة بينها مصر، في منع وصول جثة مواطن، حيث كان مقررا لها أن تغادر في طائرة الساعة 7 ونصف مساء اليوم.

وقالت «نور» شقيقة المتوفي: «الجثمان كان هيوصل مطار القاهرة اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على رحلة كانت من المفروض الطيارة تقلع من مطار القاهرة الساعة 5 مساءً وترجع تاني الساعة 10 مساءً.. لكن بسبب قرارات دولة الكويت المفاجئة تم إيقاف جميع الراحلات القادمة من مصر».

وأضافت: «جثمان شريف اتغسل واخد حقنة «الفورمالديهايد» وكان جاهز لرجوعه لمصر لكن رجع التلاجة بسبب قرارات الكويت المفاجئ».

وطالبوا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بسرعة التدخل لرجوع الجثمان.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج «#جثمان_شريف_شقير»، للمطالبة بعودته سريعا.

يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية نشرت على حسابها على تويتر اليوم بيانا ذكرت فيه، أنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، تقرر حظر الطيران التجاري من الدول التالية: الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنجلاديش - الفلبين - سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو، حتى إشعار آخر".

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