إصابة نائب أريزونا بالكونجرس الأمريكي بكورونا

أعلن النائب الديمقراطي بالكونجرس راؤول جريخالبا إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام قليلة من جلسة استماع في مبنى الكونجرس، حيث حضر عضو جمهوري بمجلس النواب وأظهر الفحص إصابته بكوفيد- 19 لاحقا.وأصدر جريخالبا بيانا أعلن فيه عدم ظهور أي أعراض عليه، وعزل نفسه في منزله بواشنطن منذ يوم الأربعاء الماضي بعدما علم بإصابة النائب الجمهوري عن ولاية تكساس لوي جومرت بالفيروس.وترأس جريخالبا جلسة استماع للجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب قبل ذلك بيوم.ونقلت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء عن النائب الديمقراطي عن ولاية أريزونا قوله: "بينما لا يمكنني إلقاء اللوم على أي شخص بشكل مباشر في هذا، فقد أظهر الأسبوع الجاري أن هناك بعض أعضاء بالكونجرس لم يأخذوا هذه الأزمة على محمل الجد".