رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:09 م
أنور وجدي
أنور وجدي
طباعة
تعد العلاقة بين الفنان أنور وجدي والفنان يوسف وهبي، واحدة من أهم العلاقات بين نجوم الزمن الجميل للسينما والمسرح، فقد كان يوسف وهبي بمثابة الأب الروحي لأنور وجدي لكن أن يصل الأمر لصفعه بالقلم فهذا أمر أخر.

تعود أصول الفنان أنور وجدي لعائلة سورية جاءت إلى مصر واستقرت بها، ودخل بعد استقرار عائلته بمصر مدرسة الفرير ليتعلم الفرنسية ويعقبها محاولات لتحقيق حلمه في الذهاب للتمثيل في هوليوود فيفشل، ويحاول مجددًا عبر التسكع أمام المسارح بحثًا عن أي نجم يساعده، وبالفعل قابل يوسف وهبي وعرض عليه العمل أي شيء حتى يكون بقربه، حتى وإن كنس الأرض وجهز الشاي والقهوة له، فوافق يوسف وهبي على مضض، من ثم يكتشف موهبته، فيوكل له بعض المهام مثل تسليم مواعيد التصوير للفنانين إلى أن تأتيه الفرصة في التمثيل عبر أدوار صغيرة للغاية بالمسرح.

بدأ أنور وجدي حياته الفنية وخطواته الأولى في فرقة رمسيس التي أسسها الفنان الكبير يوسف وهبي، وفي ذات الحفلات التي كان يعرض خلالها يوسف وهبي مسرحية بدمنهور، وكانت الستارة من المفترض أن ترفع ويدخل أنور وجدي في المشهد الأول إلا أنه تأخر جدًا لكنه حضر قبل دقات المسرح التي تعلن بداية المسرحية، مما أفقد يوسف وهبي أعصابه.

وبعدما انتهى المشهد خرج أنور وجدي للكواليس، وجد صفعة من يوسف وهبي الذي كان في انتظاره، أسقطته على الأرض، وخصم 3 أيام من راتبه، ما جعله يبكي نتيجة تأثر ميزانيته الشخصية بذلك الخصم.

لم يؤثر ذلك الموقف على العلاقة بين أنور وجدي ويوسف وهبي وظل يعمل معه حتى بعدما أصبح نجم منتصف الأربعينات من القرن الماضي، وأصبحت لديه شركة إنتاج خاصة به.

موضوعات متعلقة

«رئيس الثانوية العامة»: إعلان الأوائل بعد إجازة العيد ونحذر من النصب

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

الحلفاوي عن حظر الكويت الطيران للقاهرة: القرار لا يخص مصر فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

الصور

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

قرار الكويت بوقف الطيران يمنع وصول جثة شاب لدفنه بالدقهلية.. القصة كاملة

النيابة: مصوّر «تحدي حرق علم الكويت» لم يقصد الإساءة لها

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

نجم الساعة

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

منوعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر.. معاشات شهر أغسطس 2020

اليونان تدشن أول متحف تحت الماء على حطام سفينة تاريخية

آخر موعد لذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

4 علامات تدل على الإصابة بضربة شمس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

مجرد رسالة من عجوز

شجن

الأمير المحظوظ

روشتة يوسف إدريس للقراءة: لابد أن تكون محتاجًا حتى تفتح لك بابها السحري