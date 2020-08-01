رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«حماية المستهلك» يكشف تفاصيل سيارات الضبطية القضائية (فيديو)

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:03 م
سيارات الضبطية
سيارات الضبطية
رباب الأهواني
طباعة
قال جمال عبدالحميد، مدير إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك، إن سيارات الرقابة على الأسواق "الضبطية القضائية" محل تجربة من قبل رئيس الجهاز، لافتا إلى أنها تهدف لحماية المواطن من استغلال التجار.

وأضاف "عبدالحميد" خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن تلك السيارات تعمل عند تحديد نقط ارتكاز موجودة بالشوارع، حيث إن كل نقطة تقوم بتغطية مناطق معينة، بالإضافة إلى وجود رقم تليفون يغطي هذه المناطق، لافتا إلى أن رقم التليفون الخاص بمنطقة شبرا هو 01066661846.

وأشار إلى أن هناك أربع نقاط أخرى موجودة في القاهرة، بالإضافة إلى نقطتين في الجيزة ونقطتين في الإسكندرية، وكل نقطة من هذه النقاط تغطي مناطق معينة ولها رقم تليفون مخصص لها.

وأكد أن سيارات الرقابة على الأسواق تجربة نحاول تقييمها بحيث يمكن تعميمها على الفروع الإقليمية في المحافظات.

وأردف: "لم نرصد مخالفات ولكن هناك بعض الشكاوى التي تلقيناها، حيث أعلن البعض عن سعر كيلو اللحمة بـ70 جنيها، وعندما قام المستهلك بالشراء دفع 90 جنيها، وعلى الفور تم الاتصال بالسيارة ورد القيمة للمستهلك".

واستكمل: جاءت بعض الشكاوى بشأن قيام بعض المواطنين بالذبح في الشوارع، وتم التعامل معهم على الفور".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

حارق علم الكويت: «الفيديو اتفهم غلط»

«رئيس الثانوية العامة»: إعلان الأوائل بعد إجازة العيد ونحذر من النصب

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

الصور

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

قرار الكويت بوقف الطيران يمنع وصول جثة شاب لدفنه بالدقهلية.. القصة كاملة

النيابة: مصوّر «تحدي حرق علم الكويت» لم يقصد الإساءة لها

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

نجم الساعة

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

منوعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر.. معاشات شهر أغسطس 2020

اليونان تدشن أول متحف تحت الماء على حطام سفينة تاريخية

آخر موعد لذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

4 علامات تدل على الإصابة بضربة شمس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

مجرد رسالة من عجوز

شجن

الأمير المحظوظ

روشتة يوسف إدريس للقراءة: لابد أن تكون محتاجًا حتى تفتح لك بابها السحري