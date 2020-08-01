«حماية المستهلك» يكشف تفاصيل سيارات الضبطية القضائية (فيديو)

قال جمال عبدالحميد، مدير إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك، إن سيارات الرقابة على الأسواق "الضبطية القضائية" محل تجربة من قبل رئيس الجهاز، لافتا إلى أنها تهدف لحماية المواطن من استغلال التجار.وأضاف "عبدالحميد" خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن تلك السيارات تعمل عند تحديد نقط ارتكاز موجودة بالشوارع، حيث إن كل نقطة تقوم بتغطية مناطق معينة، بالإضافة إلى وجود رقم تليفون يغطي هذه المناطق، لافتا إلى أن رقم التليفون الخاص بمنطقة شبرا هو 01066661846.وأشار إلى أن هناك أربع نقاط أخرى موجودة في القاهرة، بالإضافة إلى نقطتين في الجيزة ونقطتين في الإسكندرية، وكل نقطة من هذه النقاط تغطي مناطق معينة ولها رقم تليفون مخصص لها.وأكد أن سيارات الرقابة على الأسواق تجربة نحاول تقييمها بحيث يمكن تعميمها على الفروع الإقليمية في المحافظات.وأردف: "لم نرصد مخالفات ولكن هناك بعض الشكاوى التي تلقيناها، حيث أعلن البعض عن سعر كيلو اللحمة بـ70 جنيها، وعندما قام المستهلك بالشراء دفع 90 جنيها، وعلى الفور تم الاتصال بالسيارة ورد القيمة للمستهلك".واستكمل: جاءت بعض الشكاوى بشأن قيام بعض المواطنين بالذبح في الشوارع، وتم التعامل معهم على الفور".