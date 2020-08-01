برعاية تحيا مصر.. شارع 306 يستقبل زائريه بالهدايا فى ثانى أيام العيد

استقبلت مواقع شارع 306 بالدقى ومساكن شيراتون وطنطا زائريها، لليوم الثانى على التوالى للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".وقام المسؤولون عن إدارة وتشغيل مواقع شارع 306، بتوزيع الحلوى والهدايا الرمزية على الأطفال ورواد الشارع، فضلا تزيين المواقع وإنارتها بأضواء احتفالية استقبالا للعيد.