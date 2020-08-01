«النواب» يطالب الحكومة بمواجهة استيراد السلع سيئة الجودة

طالب مجلس النواب الحكومة بضرورة مواجهة عمليات الاستيراد العشوائي للمنتجات ذات المواصفات سيئة الجودة، وتطبيق قواعد إدارة المخاطر على الواردات.وشدد في توصياته بشأن موازنة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على تطوير معامل الهيئة، حتى تتمكن من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالفحص المستمر لكافة الواردات.كما أكد مجلس النواب على ضرورة التزام الحكومة بتبسيط كافة إجراءات الفحص على جميع الجهات، وتقليل الفترة الزمنية اللازمة له، للتيسير على العملاء، مع الزام الهيئة بدعم صندوق تنمية الصادرات، باعتباره الزامًا قانونيًا عليها.جاء ذلك في التقرير العام الذي أصدره مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020 -2021 الذي تم البدء في تطبيقها مع بداية الشهر الماضي.