مصدر: انخفاض أعداد الراسبين بالثانوية العامة عن العام الماضي

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعداد الراسبين هذا العام في نتيجة الشهادة الثانوية أقل من العام الماضي.وأشارت المصدر لـ"الدستور"، إلى أن الراسبين سوف يخوضون امتحانات الدور الثالث وليس الثاني.وقالت المصادر، إن الأول على الثانوية العامة هذا العام طالبة من القاهرة، بمدرسة حكومية، شعبة علمي علوم، وحاصلة على ٤٠٩.٥ درجة، ويشاركها في المركز الأول ولد من شعبة علمي علوم بنفس المجموع.وأضافت المصادر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن أكثر المواد التي تم تطبيق درجات الرأفة فيها بنتيجة الشهادة الثانوية والمقرر اعتمادها الثلاثاء المقبل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هي الفيزياء والرياضيات بكامل فروعها، فيما تصدرت مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، وبعدها اللغة الأجنبية الثانية، بالإضافة إلى الفلسفة والمنطق لطلاب الأدبي.ومن المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الشهادة الثانوية الثلاثاء المقبل، على أن يتم إعلانها الأربعاء.