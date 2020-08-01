الحلفاوي عن حظر الكويت الطيران للقاهرة: القرار لا يخص مصر فقط

قال الفنان نبيل الحلفاوي، إن وقف الكويت للرحلات الجوية لـ31 دولة من بينها القاهرة، ليس موجها لمصر بالذات.وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر": "‏متفقين إن ثمة خطأ يتعلق بالتطبيق الفوري على مسافرين في الطائرة بالفعل أو وصلوا المطار.. ولكنه خطأ ليس موجها لمصر بالذات".يذكر أن هيئة الطيران المدني الكويتية، أعلنت وقف الرحلات التجارية من 31 دولة من بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.