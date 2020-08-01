المغرب يسجل 693 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، تسجيل 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع الإجمالي إلى 25 ألفا و15 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة - بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية - بلغ مليونا و248 ألفا و924 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 14 حالة وفاة، ليصل عدد المتوفين بسبب الجائحة إلى 367 حالة، كما جرى تسجيل 302 لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 17960 حالة.