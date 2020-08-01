وفاة طبيب بمستشفى صدر المعمورة بعد إصابته بكورونا
السبت 01/أغسطس/2020 - 10:05 م
هبه عويضهطباعة
أعلنت الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وفاة الدكتور محمد ندير أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة بعد إصابته بفيروس كورونا.
ونعت ميرفت السيد عبر صفحتها الشخصية الطبيب وتقدمت بخالص التعازي لأسرته.
وأصيب الدكتور «ندير» بفيروس كورونا أثناء تأدية واجبه المهني بمستشفى صدر المعمورة والمخصصة كمستشفى للكشف وعزل حالات فيروس كورونا المستجد.
ونعت ميرفت السيد عبر صفحتها الشخصية الطبيب وتقدمت بخالص التعازي لأسرته.
وأصيب الدكتور «ندير» بفيروس كورونا أثناء تأدية واجبه المهني بمستشفى صدر المعمورة والمخصصة كمستشفى للكشف وعزل حالات فيروس كورونا المستجد.