إصابة 3 أطفال سوريين في قصف تركي بالرقة

أصيب 3 أطفال سوريين، اليوم، جراء قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه سجل يونيو الماضي مقتل مدني، جراء استهدافه برصاص قناصة مجهولة في ريف عين عيسى الغربي، عند خطوط التماس بين مناطق سيطرة قسد وقوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لأنقرة من جهة أخرى.وتستهدف القوات التركية والفصائل الموالية لها من من وقت لآخر المدنيين في مناطق شمال سوريا.