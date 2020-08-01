إغلاق حمام سباحة بالفيوم لعدم تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا

تفقد فريق الإدارة الوقائية بالفيوم برئاسة الدكتور عماد الدين حسن زكي، وحدات صحية للتأكد من انتظام سير العمل وتنفيذ خطة الطوارئ وتوافر الأمصال وتواجد النوبتجيات أثناء أجازة عيد الأضحى المبارك.ومر الفريق على المناطق السياحية والفنادق على ضفاف بحيرة قارون وفريق مراقبة الأغذية المرافق برئاسة مختار حسين مراقب عام الأغذية بالمديرية وعصام سيد جمعة مراقب أول الأغذية بالمديرية، للتأكد من التزام جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مراحل تقديم الخدمة، وقياس درجة الحرارة لجميع المترددين على هذة المناطق، والتأكد من فحص وسلامة الأغذية المتداولة.كما تابع الفريق النظافة العامة لحمامات السباحة ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية وقياس نسبة الكلور بها، وتلاحظ وجود زحام شديد على حمام السباحة وعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمكان تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، وتم إغلاقه لعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية.