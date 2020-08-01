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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق حمام سباحة بالفيوم لعدم تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:02 م
إغلاق حمام سباحة
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
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تفقد فريق الإدارة الوقائية بالفيوم برئاسة الدكتور عماد الدين حسن زكي، وحدات صحية للتأكد من انتظام سير العمل وتنفيذ خطة الطوارئ وتوافر الأمصال وتواجد النوبتجيات أثناء أجازة عيد الأضحى المبارك.

ومر الفريق على المناطق السياحية والفنادق على ضفاف بحيرة قارون وفريق مراقبة الأغذية المرافق برئاسة مختار حسين مراقب عام الأغذية بالمديرية وعصام سيد جمعة مراقب أول الأغذية بالمديرية، للتأكد من التزام جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مراحل تقديم الخدمة، وقياس درجة الحرارة لجميع المترددين على هذة المناطق، والتأكد من فحص وسلامة الأغذية المتداولة.
كما تابع الفريق النظافة العامة لحمامات السباحة ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية وقياس نسبة الكلور بها، وتلاحظ وجود زحام شديد على حمام السباحة وعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمكان تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، وتم إغلاقه لعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية.
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
إغلاق حمام سباحة بالفيوم
إغلاق حمام سباحة بالفيوم

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