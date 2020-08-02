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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تفاصيل توصيات «النواب» لرفع معدلات التشغيل فى 2021

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:44 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
مني هيبة
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أكد البرلمان في تقريره العام حول موازنة البرامج والأداء للعام المالي الحالي 2020-2021 على أهمية التركيز على تحسين مستويات التشغيل، باعتباره واحدًا من أهم الأهداف الإستراتيجية التي يتوجب على الحكومة الاهتمام بها هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن تحقيق هذا الهدف لن يتأتي إلا من خلال تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة والمتناهية، وربطها بالمشروعات الكبيرة، وصولًا لتحقيق التكامل فيما بينها، موصيًا وزارت التجارة والصناعة، والاستثمار، والتعاون الدولي، بالعمل على تحقيق هذا الهدف.

فيما أوصى البنك المركزي ووزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، بتوفير القروض الميسرة اللازمة بالنهوض بهذا القطاع، وتوجيه وزارة الزراعة إلى ضرورة العمل على تنمية المشروعات الصغيرة الخاصة بالقطاعات التابعة لها، مع إلزام وزارة التجارة والصناعة بدعم التوجه التصديري لقطاع المشروعات.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عن موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2020- 2021 التي بدأ تطبيقها بداية الشهر الماضي.

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