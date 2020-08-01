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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لحظة القبض على مذيع «حرق علم الكويت» (فيديو)

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:55 م
مذيع حرق علم الكويت
مذيع حرق علم الكويت
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ألقت الأجهزة الأمنية قبل قليل القبض على مذيع برنامج «حرق علم الكويت».

واعتذر الشاب في مقطع فيديو عن التصرف وقال: "كان نيتي خير مش قصدي حاجة، وبتأسف عن التصرف اللي عملته وبتأسف للشعب الكويتي".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، فيديو تضمن دعوة إلى حرق علم الكويت، مقابل جائزة مالية، الأمر الذي آثار غضب واستهجان الكويت، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت.

وتضمن الفيديو -الذي تم حذفه من على موقع «يوتيوب»- دعوة مواطنين مصريين إلى حرق علم الكويت، مقابل جائزة مالية، وأكد المصريون بالفيديو رفضهم القاطع لهذه الدعوة، قائلين: «دول إخواتنا وحبايبنا».

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