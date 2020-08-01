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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نائب وزير الحج السعودي: لم نسجل أي إصابات كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:48 م
الحج
الحج
رباب الأهواني
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قال الدكتور عبد الفتاح بن سليمان المشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، إنه لم يتم تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن.

وأضاف «المشاط» خلال مداخلة عبر «سكايب» مع قناة «النيل للأخبار» أن الحجاج يؤدون الحج هذا العام بكل انسيابية وسهولة.

وأشار إلى أنه كان هناك تطبيق متكامل منظم لجميع التدابير والإجراءات الوقائية الصحية في الحج هذا الموسم، لافتًا إلى أن حجاج بيت الله عادوا إلى مساكنهم مرة أخرى بعد رمي الجمرات.

وتقتصر فريضة الحج، على أهل المملكة العربية السعودية، هذا العام، في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يؤدون مناسك الحج، والتي ضمن شعائرها، رمي الجمرات.

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