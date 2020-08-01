انخفاض أسعار الأسماك تزامنا مع حلول عيد الأضحى

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرف التجارية، إن هناك تراجع في الطلب على الأسماك تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك لزيادة الإقبال على اللحوم.وأضاف جعفر، لـ"الدستور"، أن أسواق الأسماك تشهد ركودا وتراجعا طفيفا في أسعارها نتيجة تراجع الطلب ويعد موسم عيد الاضحي والإقبال على اللحوم وفق العادات والتقاليد.