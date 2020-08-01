الركود يضرب أسواق الذهب في ثاني أيام عيد الأضحى

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الركود في أسواق الذهب تزامنا مع حلول موسم عيد الأضحى المبارك.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه على الرغم من حلول عيد الأضحى ومن العادات والتقاليد التهادي بالذهب وهو ضمن مواسم البيع للذهب إلا أن هذا العام يسيطر الركود منذ بداية أزمة كورونا.وأوضح أن هناك ارتفاع جنوني في أسعار الذهب بسبب تداعيات أزمة كورونا وإقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار، لافتا إلى أنه على المستوى المحلي تشهد أسواق الذهب ركودا ملحوظا بسبب تغير أولويات المستهلكين.