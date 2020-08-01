شعبة الخضار: أسواق العبور تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد

قال حاتم نجيب عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن أسواق العبور تعمل طوال فترة العيد على مدار ٢٤ ساعة.وأضاف نجيب، لـ"الدستور"، أن هناك وفرة من معروض المنتجات الغذائية في الأسواق وزيادة في الخضار والفاكهة، لافتا إلى أن هناك تراجعا في أسعار بعض السلع نتيجة زيادة المعروض.