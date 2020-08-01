نائب وزير الحج السعودي: الإجراءات الوقائية ساعدت على نجاح موسم الحج

قال الدكتور عبد الفتاح بن سليمان المشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، إنه جرى اتخاذ كل التدابير الصحية والإجراءات الوقائية التي ساعدت على نجاح موسم الحج هذا العام، معقبا: "نبارك للجميع على نجاح موسم الحج".وأضاف "المشاط"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع قناة "النيل للأخبار"، أن خطة الحج هذا العام وضعت بشكل مسبق وشملت عزل كل الحجاج 7 أيام وفحصهم قبل قدومهم إلى مكة المكرمة، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى بقائهم 4 أيام في مكة قبل أداء مشاعر الحج.