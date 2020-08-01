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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل قتل شقيقه بسبب توزيع لحوم الأضاحي فى البحيرة

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:26 م
حبس عاطل
حبس عاطل
البحيرة معوض هويدى
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قرر أحمد أبو الهدى وكيل النائب تحت إشراف المستشار محمد أكرم حمودة مدير نيابة الدلنجات، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض حتى سقط جثة هامدة، ثم قام بطعن شقيقته وأصابها بجرح نافذ بالبطن بسبب توزيع لحوم أضاحي العيد.

وكانت قد شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، واقعة مؤسفة، حيث قام عامل بالتعدى على شقيقه باستخدام سلاح أبيض حتى سقط جثة هامدة، بسبب توزيع لحوم الأضحية.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات، من المستشفى العام يفيد بوصول"أحمد م ال" جثة هامدة، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، لمكان الواقعة، وبالفحص تبين قيام شقيق المجنى عليه بالتعدى عليه بسلاح أبيض، بسبب وقوع مشاجرة بينهما بسبب توزيع لحوم الأضحية، كما قام المتهم بالتعدى على شقيقته وأصابها بجرح نافذ وتم حجزها داخل مستشفى الدلنجات العام لتلقى العلاج اللازم.

وانتقل المستشار أحمد أبو الهدى وكيل النائب العام بنيابة الدلنجات، سكرتارية عبدالعزيز فراج لمناظرة الجثة، وصرح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى.

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