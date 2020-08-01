نانسي صلاح تستعد للسفر لبيروت لاستكمال تصوير «أسود فاتح»

قالت الفنانة نانسي صلاح، إنها تستعد للسفر إلى بيروت خلال أيام لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "أسود فاتح" مع النجمة هيفاء وهبي حيث تقوم بدور السكرتيرة الخاصة بها، والمسلسل تم تأجيله من موسم رمضان بسبب فيروس كورونا المستجد.وأضافت "نانسي" لـ"الدستور"، أنها تحمست بشدة لقصة "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا" الذي تواصل تصويره حاليا وذلك بسبب قصته المختلفة ودورها الجديد عليها تمامًا حيث تظهر لأول مرة بشخصية شريرة وهو ما تعتبره مفاجأه للجمهور الذي تعود على رؤيتها بشكل كوميدي.وأكدت أنها استمتعت بالعمل مع الفنانة حنان مطاوع والمخرج أحمد حسن، موضحة أنها غيرت ستايل شعرها الذي تعود الجمهور رؤيتها به منذ ظهورها على الساحة الفنية وهو الكيرلي، ليتناسب مع شخصيتها في مسلسل "أمل حياتي".