طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا (فيديو)

عرضت قناة "يورونيوز"، فيديو يرصد لحظة تحليق طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا.وبدأت فرق الإطفاء بالعمل على السيطرة على ألسنة اللهب، بدعم من المروحيات والطائرات، بعد أن اشتعلت وامتدت على مساحة 240 فدانًا، كما بدأت السلطات إجلاء مناطق جنوبية، في ظل مخاوف من اتساع رقعة النيران.