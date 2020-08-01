نائب رئيس «مستقبل وطن» يفتتح مقر الحزب بمركز نجع حمادي

افتتح النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مقر الحزب بمركز نجع حمادي بحضور أعضاء مجلس النواب ومرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة وأمناء مراكز الحزب.وقال "رشاد" إن حزب مستقبل وطن يعد أكبر الأحزاب السياسية في مصر بما يمتلكه من قيادات وقواعد حزبية في مختلف محافظات الجمهورية واستطاع خلال الفترة الماضية أن يؤثر ويقود الأحزاب السياسية بانحيازه للدولة والمواطن البسيط من خلال الفعاليات الخدمية التي ركزت على الأسر الأولى بالرعاية.ومن جانبه؛ قال عضو مجلس النواب هشام الشعيني، إن حزب مستقبل وطن داعم للدولة والقيادة السياسية التي استطاعت أن تعبر بمصر إلى بر الأمان وتحقق وتنجز العديد من المشروعات القومية الكبرى وعادت على يدها مصر لمحيطها العربي والعالمي والأفريقي.