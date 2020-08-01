رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب رئيس «مستقبل وطن» يفتتح مقر الحزب بمركز نجع حمادي

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:21 م
افتتاح مقر الحزب
افتتاح مقر الحزب بمركز نجع حمادي
قنا: إسلام البكري
طباعة
افتتح النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مقر الحزب بمركز نجع حمادي بحضور أعضاء مجلس النواب ومرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة وأمناء مراكز الحزب.

وقال "رشاد" إن حزب مستقبل وطن يعد أكبر الأحزاب السياسية في مصر بما يمتلكه من قيادات وقواعد حزبية في مختلف محافظات الجمهورية واستطاع خلال الفترة الماضية أن يؤثر ويقود الأحزاب السياسية بانحيازه للدولة والمواطن البسيط من خلال الفعاليات الخدمية التي ركزت على الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه؛ قال عضو مجلس النواب هشام الشعيني، إن حزب مستقبل وطن داعم للدولة والقيادة السياسية التي استطاعت أن تعبر بمصر إلى بر الأمان وتحقق وتنجز العديد من المشروعات القومية الكبرى وعادت على يدها مصر لمحيطها العربي والعالمي والأفريقي.

موضوعات متعلقة

«رئيس الثانوية العامة»: إعلان الأوائل بعد إجازة العيد ونحذر من النصب

بعد «المنع الكويتي».. فيديو يوثق لحظة عودة الطائرات من الأجواء السعودية إلى مصر

مصطفى بكري يعلق على قرار الكويت بوقف الرحلات لمصر

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

الصور

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

الأكثر قراءة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

انخفاض قياسي.. الصحة: 238 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

نجم الساعة

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

منوعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر.. معاشات شهر أغسطس 2020

اليونان تدشن أول متحف تحت الماء على حطام سفينة تاريخية

آخر موعد لذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

4 علامات تدل على الإصابة بضربة شمس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

مجرد رسالة من عجوز

شجن

الأمير المحظوظ

روشتة يوسف إدريس للقراءة: لابد أن تكون محتاجًا حتى تفتح لك بابها السحري